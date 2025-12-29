トロント・ラプターズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年12月29日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 141 - 127 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのトロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォータ&