オクラホマシティ・サンダー vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2025年12月29日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 129 - 104 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。