29日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比15ポイント高の3万895ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万841.62ポイントに対しては53.38ポイント高。 株探ニュース