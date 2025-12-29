29日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比2ポイント安の675ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値677.73ポイントに対しては2.73ポイント安。 株探ニュース