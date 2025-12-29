29日8時46分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比1.5ポイント安の2000.5ポイントで寄り付いた。前週末の東証REIT指数の現物終値2026.66ポイントに対しては26.16ポイント安。 株探ニュース