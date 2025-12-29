毎日の手洗いでの洗濯に、冬場は手があかぎれだらけで…【漫画】本編を読むライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発表し、多くの支持を集めている漫画家のゆっぺさん。中でも漫画『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は、完結後に電子書籍化もされた話題作だ。読者からは「今の時代にこそ必要な教え」「人生で一番大切なことが詰まっている」と絶賛され、涙なしには読めないと評判を呼んでい