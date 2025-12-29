2026年1月1日、ニューヨーク市長にマムダニ氏が就任する。イスラム教徒の移民でラッパーもしていた異色の人物だ。「民主社会主義」を掲げるマムダニ氏をトランプ大統領は「共産主義者」と敵視。民主党が強いニューヨークへの州兵派遣は。“世界一の都市”の行方を分析する。（NNNニューヨーク支局長清田大輝）■2026年 ニューヨークに“異色”市長が誕生2026年1月1日、アメリカ・ニューヨークの市長にゾーラン・マムダニ氏が就任