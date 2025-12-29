＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が28日に発表された。「国宝」の李相日監督（51）は3年ぶり2回目の監督賞。「国宝」は作品賞など史上最多6冠の受賞ラッシュとなった。◇◇◇李相日監督は「実感に、まだ時間がかかる」と語った。800ページを超えた吉田修一氏（57）原作の映像化自体、渡辺謙（66）が