＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞興行収入（興収）181億4000万円（21日現在）を記録し、実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新した「国宝」（李相日監督）が、第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）で史上最多の6冠に輝いた。日刊スポーツ映画大賞を初受賞した、主演男優賞の吉沢亮（31）は「日本映画の可能性を感