久しぶりの帰省で、なぜか親が不機嫌だった──そんな経験はないでしょうか。帰省は、親の老いに直面する機会です。家が片付いていない、外出や人付き合いが減り家にこもりがち、買い物や料理が負担になっている。そうした変化が目に入ることもあるでしょう。けれど心配だからといって、あれもこれも指摘すると、親は「自分はまだ大丈夫」と身構えて、話を避けてしまうことがあります。帰省は親をチェックする場ではなく、久しぶり