健康診断の結果を受けて、各項目に一喜一憂するだけに終わっていませんか? 本記事では、病気のリスクや見えない健康問題が分かるようになる健康診断の見方を、『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』(伊藤大介 著/文春新書 刊)から一部を抜粋・編集して紹介します。○現代人が「栄養不足」になる?私の医院には、「疲れやすい」「肌荒れがひどい」「風邪をひきやすい」などの症状を訴える患者さんが多くいます。原因を