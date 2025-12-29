ファミリーマートが、いちごの魅力を最大限に引き出した「ファミマの白をまとったいちご狩り」を開催！練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなど「白」の素材をまとった全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などがラインナップされます☆ ファミリーマート「ファミマの白をまとったいちご狩り」 発売日：2026年1月6日（火）販売エリア：全国販売店舗：全国のファミリーマート約16