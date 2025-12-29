―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 中年になると、すべての能力が衰えている実感を持つものだ。そのひとつが記憶力の低下。今まで出来ていた仕事などにも大きな影響を及ぼす。これまで、さまざまな困難に立ち向かってきた就職氷河期世代も40-50代と中年になり、さらなる壁にぶち当たる。彼らは人生後半戦をどう生き抜くべきか？同世代のひろゆき氏が考える。◆記憶力が悪くなったら、「困らな