大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月15日記事は取材時の状況）＊＊＊中学3年生の時、当時交際していた同級生との間で妊娠が発覚し、卒業後に出産。現在弱冠23歳にして、小学2年生の息子を育てる横井桃花さんという女性がいる。シングルマザー全体が貧困に陥りやすい状況が