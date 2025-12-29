結婚したい34歳の美女が、浮気性の男子とプールデートへ。“浮気OK”の共同生活で出会い、距離を縮めてきた2人が、現在の気持ちを伝え合う場面があった。【映像】スタイル抜群34歳美女のプールデートABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。