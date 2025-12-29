大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月10日記事は取材時の状況）＊＊＊鉄道を利用する際、本当はマナー違反だが、やってしまいがちなのが座席の上に荷物を置く行為。例えば、JR西日本の公式ホームページ内の『駅や車内でのマナー啓発』では、《荷物は座席の上に置かず、膝