実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が29日、自身のSNSを更新。「宝くじ」と「所得税」について“比較”した。「【宝くじ販売なぜ低迷20年で3割減】」と題された、宝くじの売れ行きが落ちているという記事を引用し、「所得税は儲けた人への罰金。宝くじは確率計算が出来ない人への罰金」と、「罰金」というワードを使って「宝くじ」と「所得税」について比べた。所得税を巡っては、政府は26日、2026年度税制改正大綱を閣