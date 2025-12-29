W杯の女子回転第5戦で22位に入った前田知沙樹＝28日（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は28日、オーストリアのゼメリングで女子回転第5戦が行われ、27歳の前田知沙樹（村瀬組）が合計1分56秒38で22位に入り、30位以内に与えられるW杯得点を初めて獲得した。安藤麻（日清医療食品）は2回目に途中棄権。ミカエラ・シフリン（米国）が1分48秒82で今季5勝目、通算106勝目を挙げた。カミーユ・ラスト（スイス）が2