様々な臓器や組織に変化できるｉＰＳ細胞の作製に、山中伸弥・京都大教授が成功してから来年で２０年になる。病気やけがで失われた体の組織をｉＰＳ細胞で補う再生医療の進展や、病気の原因を究明する研究などにも役立てられている。山中教授が読売新聞のインタビューに応じ、課題や展望について語った。（聞き手・今津博文、冨山優介）――２００６年８月に米科学誌「セル」に「マウスのｉＰＳ細胞を作製した」との論文を発表