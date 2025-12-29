10歳年上の夫が65歳で定年を迎えた昨年のある日、夫の言動に56歳妻は“嫌な予感”がしていた……。【前編】妻「なんだか嫌な予感がした」ワケとはひたすら指示を待つ65歳の夫このまま老いていくつもり？夫が「本当に邪魔」で怒りが湧く娘に相談するも……(文:All About ニュース編集部)