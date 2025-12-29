2025年12月23日、韓国・ニュース1によると、韓国の賃金水準は日本と台湾に比べ20％前後高いことが分かった。取り分け製造業は日本より27．8％、台湾より25．9％高い、高賃金構造となっている。韓国経営者総協会が23日に公表した報告書で明らかにした。各賃金を購買力平価による換算で比較したもので、物価要素は除外している。昨年基準、韓国の常用労働者の年間賃金総額（超過労働手当て除く）は6万5267ドルで、日本の5万2782ドル