トヨタがBEVに本気だと示すには、「bZ4X」の進化・改善が重要トヨタは、2025年10月9日に電気自動車（BEV）の「bZ4X」を一部改良しました。内外装デザインの変更や航続距離の向上など、大幅変更によって魅力をアップデートしています。今回、その最新モデルに自動車ジャーナリストの山本シンヤ氏が試乗。使い勝手やデザイン、そして走行性能など、どのように進化したのか詳細を解説します。【画像】まるで別物!? これが進化した