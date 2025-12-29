29日午前8時33分ごろ、愛媛県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛媛県の宇和島市、大洲市、西予市、松野町、それに愛媛鬼北町です。【各地の震度詳細】■震度1□愛媛県宇和島市大洲市西予市松