テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、東京都日野市の多摩動物公園で２８日午前、飼育しているヨーロッパオオカミが脱走したことを報じた。２頭のうちの１頭が脱走。これにより同動物園は年内最後の開園日だったが緊急臨時休園。午後２時２０分ごろに無事に捕獲されたことを伝えた。また番組では、脱走の原因には調査中であり、専門家によると人為的なミスや展示スペースなどに何らか