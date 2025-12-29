東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.24高値184.43安値183.50 185.54ハイブレイク 184.99抵抗2 184.61抵抗1 184.06ピボット 183.68支持1 183.13支持2 182.75ローブレイク ポンド円 終値211.39高値211.51安値210.35 212.98ハイブレイク 212.24抵抗2 211.82抵抗1 211.08ピボット 210.66支持1 209.92支持2 209.50ロ&#1254