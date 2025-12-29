東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.38高値9.41安値9.35 9.47ハイブレイク 9.44抵抗2 9.41抵抗1 9.38ピボット 9.35支持1 9.32支持2 9.29ローブレイク シンガポールドル円 終値121.94高値122.01安値121.29 122.92ハイブレイク 122.47抵抗2 122.20抵抗1 121.75ピボット 121.48支持1 121.03支持2 120.76ローブレイ