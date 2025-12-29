東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6716高値0.6725安値0.6697 0.6756ハイブレイク 0.6741抵抗2 0.6728抵抗1 0.6713ピボット 0.6700支持1 0.6685支持2 0.6672ローブレイク キーウィドル 終値0.5836高値0.5842安値0.5818 0.5870ハイブレイク 0.5856抵抗2 0.5846抵抗1 0.5832ピボット 0.5822支持1 0.5808