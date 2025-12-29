ＮＹ金時間外取引上昇スタート、イスラエル・イラン再衝突を警戒 東京時間08:18現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4577.00（+24.30+0.53%） NY金は時間外で上昇スタート、中東情勢懸念で安全資産である金需要が高まっている。銀価格は最高値を更新。 トランプ米大統領とイスラエル首相の会談が予定されている中、イラン大統領が自国が欧米諸国と「全面戦争」状態にあ