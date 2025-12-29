ＮＹ原油時間外取引上昇スタート、米ウ会談は合意近づくも道のり遠い 東京時間08:16現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.16（+0.42+0.74%） NY原油は時間外で上昇して始まっている。 トランプ米大統領はゼレンスキー大統領との会談で大きな進展あったとしているものの、合意には数週間かかかる可能性がある。 トランプ氏は順調に進めば数週間で完了するとしつつも時期は