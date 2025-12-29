ダウ90000の蓮見翔が「プライドがめっちゃ高い」芸人を告白し「プライドの塊」などと指摘するヒトコマがあった。【映像】“プライドがめっちゃ高い”先輩芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、