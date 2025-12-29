2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Ê49ºÐ¡Ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãª¶¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡Ê¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÁ´3²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯°úÂà¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤¬ºÇ¸å¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¡ÈÌ´¡É°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê57Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿11·î8Æü¤Î°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ç¤ÎÂç²ñ¡£»Ä¤ê2¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Ãí