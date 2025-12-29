２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２０．１９ドル安の４万８７１０．９７ドルと６日ぶり小反落した。クリスマス休暇に入った投資家が多いなかで積極的にポジションを傾ける姿勢は広がらず、利益確定目的の売りが全体相場を圧迫した。 ボーイング＜BA＞やマクドナルド＜MCD＞、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が冴えない展開。ニュースケール・パワー＜SMR＞やベンチャー・グロ