フィギュアスケートの渡辺倫果選手が28日に自身のSNSを更新。現役続行を発表しました。10月に行われたグランプリシリーズ第2戦・中国大会では、3位で今季初の表彰台にあがった渡辺選手。続いての出場となった11月のグランプリシリーズ第5戦・アメリカ大会でも、1つ順位をあげて銀メダルに輝き、ミラノ・コルティナ五輪の代表争いに名乗りをあげます。その後、グランプリファイナルでは6位。最終選考となった全日本選手権大会では、