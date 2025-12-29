８月に国際結婚を発表した、パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体金メダルの松山恭助が、妻とのラブラブ写真を披露した。２７日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、英語で「愛しい妻へ、お誕生日おめでとう」「いつも私はあなたと一緒、永遠に愛している」とメッセージ。妻でポーランド代表経験もある同競技女子フルーレの選手であるイェグリンスカ・アレクサンドラの体を抱き寄せ、絶景でキスをする写真をアップ