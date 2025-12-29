立憲民主党の岡田克也元外相が、28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日本保守党の有本香事務総長に“再反論”し、改めて事実確認を求めた上で「それができないのであればまともな議論ができないものと判断します」と通告した。 【写真】笑いも出るリラックスムードで開票を迎える有本香氏と百田尚樹氏 21日放送のNHK「日曜討論」で、有本氏が岡田氏が副会長を務める超党派の日中友好議連について発言した