「待ちに待った連休だ……では、まとめて仕事を片づけよう！」などと思ってはいないだろうか？ あるいは、「やっとゆっくり眠れる」と待ち望んでいた人もいるかもしれない。いったいどう過ごすのが賢い休みの過ごし方と言えるだろうか？ 本稿では、18言語で話題の世界的ロングセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の内容に触れながら、「賢者の連休の過ごし方」を紹介する。（ダイヤモンド社書籍