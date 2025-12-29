セリエA第17節が28日に行われ、アタランタとインテルが対戦した。アウェイのインテルは序盤から何度も決定機を創出。35分にはラウタロ・マルティネスのパスを受けたマルクス・テュラムが、ペナルティエリア内で右足を振り抜いてゴールネットを揺らす。しかし、L・マルティネスがパスを受けた立ち位置がオフサイドとジャッジされ、得点は取り消された。スコアレスで折り返すと、均衡が破れたのは65分、インテルが先制する。L