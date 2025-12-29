29日午前7時35分ごろ、熊本県の阿蘇山などで震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10キロ。阿蘇山などでは同日午前6時12分ごろにも震度2の地震があった。午前7時35分ごろの地震の各地の震度は次の通り。震度3＝阿蘇一の宮、産山、阿蘇山（熊本）▽震度2＝八女矢部（福岡）菊池旭志、南小国、小国、高森、南阿蘇（熊本）竹田七里、豊後大野、九重（大分）▽震度1＝久留米（福岡）