広島・島内颯太郎投手（２９）が２８日、来季に向けて平均球速を向上させていく考えを明かした。今年のアベレージは１５１〜１５２キロ。「１５３〜１５４キロを投げられる試合を増やしたい。試合数が多くなるポジションだからこそ、１試合でも多く高出力のボールを投げられたら」と今季以上の上積みを図る。そのための土台作りは重ねてきた。１１月から、チームのメニューとして組まれたウエートトレーニングを消化。「（セッ