どうすれば投資のリスクを下げられるか。年収300万円台から投資で2億円を超える資産を築いた名古屋の長期投資家さんは「集中投資は、才能のある資産家でない限り、冷静な判断力を失って損をする可能性が高い。普通の人は、分散投資したほうがいい」という――。※本稿は、名古屋の長期投資家『2億稼げる なごちょう式低リスク超分散株投資』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／years※写真はイメージで