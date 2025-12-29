2021年にSUUMOジャーナルで紹介した移動スーパー「とくし丸」。コロナ禍を経て4年以上が経ち、その役割はどう変化したのか。事業担当の臼井善信（うすい・よしのぶ）さんにお話を伺うと、単なる買い物支援を超え、超高齢社会のインフラとして「見守り」や「地域連携」を担う、新たな姿が見えてきた。■関連記事：コロナ禍で見えた「買い物難民」。全都道府県で売り上げ増の移動スーパー社長に聞いた団塊世代の高齢化に伴い、確実に