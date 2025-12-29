LINEに関する価値観は男女でけっこう違うもの。スイーツが嫌いな男性がいるように、女性同士で普通だと思われているLINE文化を好まない男性もいるとか。そこで今回は、男性がゲンナリしてしまうような女性からのLINEを９パターン紹介させていただきます。【１】絵文字を使い過ぎて子供っぽい毎回、文末だけではなく文中にも絵文字のオンパレード。すべての感情表現を絵文字に任せたような文章を送ると、国語力を疑われる可能性があ