松本清張の幼少期に、父・峯太郎は米相場にのめり込み、外に女性を囲うなど、放蕩の日々を送ります。清張一家の貧しさの元凶でもあった峯太郎ですが、清張はこの父を憎むことはなく、「運がよかったら、あるいはかなりの地位まで行けた人ではないかと思う」と評価していました。大ベストセラーとなった『砂の器』にも込められた、清張と父の絆について述べていきます。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本