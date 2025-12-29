2025年はテーラーメイドやキャロウェイだけではなく、タイトリストやPXGからもミニドライバーが発売された。 はじめてミニドライバーを選ぶ人に向けた鹿又流のアドバイスとは？ 【キャロウェイ】エリートミニ ヘッド体積340cc／クラブ長43.5インチ ヘッド体積は前作と同じ340ccだが、フェース面上のコントロールポイント（弾道を補正するポイント）は10倍進化 SPEC●ロフト