ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。タートルネックニット＆太ももが“チラリ”と見えるチェックのミニスカート姿を投稿した。自身のインスタグラムで「年末感が出てきました、あとお仕事もう少しです」とつづり始めた。「みなさんは納めましたか？」とワイングラスを片手にタートルネックニット＆太ももが“チラリ”と見えるチェックのミニスカート姿を投稿した。ネットでは「