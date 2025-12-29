全面刷新した人気ネイキッドカワサキは、2025年10月30日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」の会場で、新型「Z900RS SE」を世界で初めて披露しました。発売は2025年2月が予定されています。2018年の登場以来、国内外で高い支持を得てきたZ900RSは、ネイキッドモデル「Z900」をベースに開発された大型ロードスポーツモデルです。そのデザインは、かつての名車「900 Super Four（Z