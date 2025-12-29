私はマキ（33歳）、夫と息子（5歳）との3人家族です。ひとり暮らしをしている妹ヨウカ（25歳）のアパートには最近、彼氏が転がり込んできたようです。無職同然の彼氏は「同棲すれば就活に時間を取れるから」と言っているそうです。私にしてみれば信用できる言葉ではありません。ただヨウカはその言葉を信じきっているし、正論をぶつけても逆効果でしょう。私はあえて寄り添うような言葉をかけ、「まずは期限を決めたら？」と提案し