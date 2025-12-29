今季も数多くの話題が生まれたゴルフ界。その中から、編集部が各ツアーの10大ニュースをピックアップしてシーズンを振り返る。今回は『国内男女・前編』。【写真】エレガントなドレスに身を包む佐久間朱莉■佐久間朱莉が年間女王、金子駆大は賞金王戴冠男女ツアーともに新たな王者が誕生した。シーズン4勝を挙げた佐久間朱莉が年間女王に輝き、2勝をマークした金子駆大が賞金王を獲得した。佐久間は4月の「KKT杯バンテリンレディス