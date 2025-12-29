【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,710.97 ▼20.19（12/26）NASDAQ：23,593.10 ▼20.21（12/26） 1.概況 クリスマス休暇明けの米国市場は主要3指数が揃って6日ぶりに反落となりました。ダウ平均とS＆P500株価指数は最高値更新後の取引であったことから、利益確定の売りが優勢となりました。ダウ平均は18ドル安の48,712ドルと小幅安で取引を開始すると、序盤は方向感に欠ける展開となりまし