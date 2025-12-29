タレントで実業家の板野友美（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「冬はベロア素材好きだな」と書き出した板野。「ちょっと上品にみえる感じこのスカートもボリュームあって等身バランス取れてすき」とコーディネートのお気に入り箇所を明かした。「洋服真っ黒なので、bagは@hermes インザループで差し色」とこだわりも紹介。オールブラックのハイセンスな私服を披露した。ファンからは「